Под Тулой нашли ферму, где трудились рабы. «Лилька, я в рабстве, выручай!»

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Walery

Рабство в России уже есть... теперь стоит задуматься в РФ Спартак найдется? Поскольку действующее государственное законодательство изменить ситуацию не в силах... Кстати все, кто приветствует мигрантов в России.., имеют в голове позывы к легальной рабской идеологии...