СК России проверяет информацию о взятых в рабство людях в Тульской области Волонтеры сообщили, что хозяева фермы в Тульской области держат людей в рабстве.
Под Тулой нашли ферму, где трудились рабы. «Лилька, я в рабстве, выручай!»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Рабство в России уже есть... теперь стоит задуматься в РФ Спартак найдется? Поскольку действующее государственное законодательство изменить ситуацию не в силах... Кстати все, кто приветствует мигрантов в России.., имеют в голове позывы к легальной рабской идеологии...
Ответить
14 час.
ВК
Вад Кук
И опять ничего не будет везде поднимают головы мигранты и это власть ничему не учит
Ответить
13 час.
Свежие комментарии