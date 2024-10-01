Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Под Тулой нашли ферму, где трудились рабы. «Лилька, я в рабстве, выручай!»

Под Тулой нашли ферму, где трудились рабы. «Лилька, я в рабстве, выручай!»

СК России проверяет информацию о взятых в рабство людях в Тульской области Волонтеры сообщили, что хозяева фермы в Тульской области держат людей в рабстве.

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Комментарии
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W
Walery
Рабство в России уже есть... теперь стоит задуматься в РФ Спартак найдется?  Поскольку действующее государственное законодательство изменить ситуацию не в силах...  Кстати все, кто приветствует мигрантов в России..,  имеют в голове позывы к легальной рабской идеологии...
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14 час.
ВК
Вад Кук
И опять ничего не будет везде поднимают головы мигранты и это власть ничему не учит
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13 час.

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