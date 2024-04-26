Печальные последствия переедания шашлыка: диетолог указала на риски Евгения КомароваВ предстоящие майские праздники эксперты рекомендуют обратить внимание на количество потребляемого шашлыка, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
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