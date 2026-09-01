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Без громких скандалов и откровенных съемок: как Марина Кравец прошла путь от КВН до статуса главной звезды ТНТ

Без громких скандалов и откровенных съемок: как Марина Кравец прошла путь от КВН до статуса главной звезды ТНТ

Марина Кравец уже давно держится на вершине российского телевидения, выстроив редкую для шоу-бизнеса репутацию.

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