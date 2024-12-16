Александр Неукропный, Киев Очередная серия ударов высокоточным оружием по объектам украинской топливно-энергетической системы, нанесенных в ответ на недавнюю атаку на Таганрог, осуществленную ВСУ с помощью американских ракет ATACMS, вылилась для жителей «нэзалэжной» во вполне предсказуемый результат: массовые отключения электроэнергии по всей стране.