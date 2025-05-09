Кафе в центре Петрозаводска оштрафовали за санитарные нарушения

28 февраля 2025 года Петрозаводский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора по Республике Карелия к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в кафе «Ташкент» на улице Антикайнена, 11.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии