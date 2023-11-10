Ни такси, ни торговли, ни общепита: Тульская область перекрывает дорогу мигрантам

Власти Тульской области в 2024 году намерены запретить мигрантам работать в торговле алкоголем и табаком, в пассажирских перевозках и общепитеВ Тульской области намерены весьма категорично бороться с мигрантами.
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