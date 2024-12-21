Вездеходы России от 1 до 16 млн рублей

Пока некоторые отечественные производители придумывали, как машину середины 20-го века довести до требований законодательства 21 века, а другие запускали стартапы российских суперкаров и гибридов, в России тихо развивался второй неизвестный автопром.
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