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На Херсонском участке фронта украинские боевики маскируются под гражданское население

На Херсонском участке фронта украинские боевики маскируются под гражданское население

На Херсонском направлении СВО украинские боевики из расчета БПЛА были ликвидированы, несмотря на попытки замаскироваться под местных жителей.

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