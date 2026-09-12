На Херсонском участке фронта украинские боевики маскируются под гражданское население

На Херсонском направлении СВО украинские боевики из расчета БПЛА были ликвидированы, несмотря на попытки замаскироваться под местных жителей.
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