Мировое обозрение

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Краснов: Генпрокуратура установила факты пыток и убийства детей бойцами «Азова»

Краснов: Генпрокуратура установила факты пыток и убийства детей бойцами «Азова»

globallookpress.com/Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com Генеральная прокуратура РФ установила, что боевики нацбата «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация) неоднократно пытали гражданское население, а также совершали убийства детей.

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