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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Бабиков о соревнованиях с лыжниками в середине сезона: «Все, что может дать точки для роста, мы готовы воспринимать с радостью»

– Хотели бы сразиться с лыжниками в середине сезона и посмотреть, кто сильнее? И на какой дистанции? – Такие вопросы всегда нужно воспринимать с долей авантюризма.

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