Что случилось ночью, 6 января 2025 года

Украина готова в последних числах января провести переговоры с новой администрацией Соединенных Штатов и странами Европы по вопросу урегулирования конфликта, украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.
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