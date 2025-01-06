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Что случилось ночью, 6 января 2025 года

Что случилось ночью, 6 января 2025 года

Украина готова в последних числах января провести переговоры с новой администрацией Соединенных Штатов и странами Европы по вопросу урегулирования конфликта, украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

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