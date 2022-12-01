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СК Белоруссии передал в прокуратуру дело Тихановской для направления в суд

СК Белоруссии передал в прокуратуру дело Тихановской для направления в суд

Следственный комитет Белоруссии окончил предварительное расследование в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, уголовное дело передано генеральному прокурору республики.

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