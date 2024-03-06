Горожанка, работающая, с двумя детьми: как выглядит обычная жительница Свердловской области

Уже в пятницу в России будут отмечать Международный женский день. В преддверии праздника «Новый День» выяснил, сколько всего дам проживает в Свердловской области, какого они возраста, чем чаще всего зарабатывают на жизнь и сколько у них детей.
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