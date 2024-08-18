«Таких праздников в православии нет!»: священник о Яблочном, Медовом и Ореховом Спасах

Почему Церковь не признает Яблочный Спас и другие Спасы, что на самом деле празднуют православные в эти дни, как правильно и для чего освящать урожай? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил казанский священник Александр Ермолин.
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