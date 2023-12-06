Чебан: «Весной тариф на газ может составить 16-17 леев»

Весной появятся предпосылки для снижения тарифа на природный газ. Так утверждает председатель Совета директоров Moldovagaz Вадим Чебан, согласно которому тариф на газ для внутренних потребителей может снизиться до 16-17 леев за кубометр.
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