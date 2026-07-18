В Сумах зафиксированы повторные взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы в Сумах начались около 00:20 московского времени, отмечают корреспонденты. Ранее аналогичные мощные взрывы звучали в Одессе и области, где под ракетным ударом оказались военные и инфраструктурные объекты, в том числе районы портового города, где начался пожар с появлением столба густого дыма.
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