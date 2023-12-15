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Набор в "Африканский Корпус"

Набор в "Африканский Корпус"

Набор в "Африканский Корпус".МО РФ создает новое подразделение - Африканский корпус.В соответствии с международными договоренностями русские военнослужащие официально возвращаются на Африканский континент для оказания помощи африканским народам в борьбе с терроризмом и западным неоколониализмом!В корпус требуются специалисты различных специальностей.

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