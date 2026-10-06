С 8 октября сократят число рейсов переправы Самара — Рождествено

С 8 октября грузопассажирская переправа между Самарой и Рождествено будет выполнять по три рейса в каждом направлении: из Самары — в 08:00, 14:00 и 18:00, из Рождествено — в 06:00, 12:30 и 16:30, а общее количество рейсов сократится на один.