С 8 октября сократят число рейсов переправы Самара — Рождествено

С 8 октября грузопассажирская переправа между Самарой и Рождествено будет выполнять по три рейса в каждом направлении: из Самары — в 08:00, 14:00 и 18:00, из Рождествено — в 06:00, 12:30 и 16:30, а общее количество рейсов сократится на один.
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