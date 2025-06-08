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Хостел в Москве обыскали по делу о незаконной миграции после сюжета РЕН ТВ

Хостел в Москве обыскали по делу о незаконной миграции после сюжета РЕН ТВ

www.globallookpress.com/Robin Hausmann/imageBROKER.com Сотрудники управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве обыскали один из хостелов по улице Озерной в столице в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции.

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