"Встали и ушли!": москвич выдворил с детской площадки мигрантов с ковриками для намаза

МП

Михаил Пантюхин

Да Виктор, они эти ржавые наглеют на глазах! Но, до того, что эти радикалы возьмут власть, думаю нет! А то, что пока эти полчища, а это десятки миллионов, здесь в России покоя нам не будет! Самое страшное в том, что Россию разделили гребаные англосаксы, а то есть одни (простой народ) выживает и помогает чем может НАШИМ ВОИНАМ ГЕРОЯМ СВО, и другой "народ" (да их меньшинство, но они всё ещё владеют многим в России), которым наши проблемы , интересы, безопасность по барабану, более того, у многих двойные, а то и тройное гражданство (вообще не понимаю как такое может быть? Нельзя присягать и давать клятву верности двум государствам!) , это в любом случае предательство РОДИНЫ! Сюда же входят дельцы, которые именуется алигархами, которые продвинули уже массу своих во власть, и вот поэтому игнорируется указы и приказы НАШЕГО ВЕРХОВНОГО! Пока этих предателей РОДИНЫ и коренного народа России не обезвредить все так и будет!