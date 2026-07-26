Русский Колоколъ Двое мужчин расстелили коврики на детской площадке и начали совершать намаз прямо рядом с качелями и горками.
"Встали и ушли!": москвич выдворил с детской площадки мигрантов с ковриками для намаза
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Да Виктор, они эти ржавые наглеют на глазах! Но, до того, что эти радикалы возьмут власть, думаю нет! А то, что пока эти полчища, а это десятки миллионов, здесь в России покоя нам не будет! Самое страшное в том, что Россию разделили гребаные англосаксы, а то есть одни (простой народ) выживает и помогает чем может НАШИМ ВОИНАМ ГЕРОЯМ СВО, и другой "народ" (да их меньшинство, но они всё ещё владеют многим в России), которым наши проблемы , интересы, безопасность по барабану, более того, у многих двойные, а то и тройное гражданство (вообще не понимаю как такое может быть? Нельзя присягать и давать клятву верности двум государствам!) , это в любом случае предательство РОДИНЫ! Сюда же входят дельцы, которые именуется алигархами, которые продвинули уже массу своих во власть, и вот поэтому игнорируется указы и приказы НАШЕГО ВЕРХОВНОГО! Пока этих предателей РОДИНЫ и коренного народа России не обезвредить все так и будет!
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1 м.
Юрий Белов
Только гнать их на хрен из Страны ! Не выгоним - дальше будут борзеть всё больше и больше !
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1 м.
Виктор Борисов
Уж очень слишком поздно правительство РФ стало пытаться начинать наводить порядок с неограниченной паразитарной иностранной миграцией в России по замещению коренного населения в стране на мигрантов с чужеродным для России менталитетом!. О каком крепком тыле для ВС РФ во время СВО может при этом идти речь?! У иностранных мигрантов со своим национальным менталитетом и русофобией в голове есть своя этническая родина в виде своего национального государства у себя в стране. Не будут они воевать за Россию, а приезжают в Россию семьями, с кучей родственников и целыми кишлаками, чтобы только поживиться у нас в России за чужой им российский счёт.
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1 м.
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