Аналитики: Китай активно изучает войну на Украине, но у НОАК нет боевой практики Китайские военные и отраслевые исследователи описывают новые приёмы применения беспилотников на Украине спустя примерно 4 месяца после начала использования сторонами конфликта таких приёмов.