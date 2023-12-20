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На пресс- конференции Зеленский заявил, что ГОТОВ: у всех «отвисла челюсть»

На пресс- конференции Зеленский заявил, что ГОТОВ: у всех «отвисла челюсть»

The New York Times пишет, что, по словам украинского президента, сейчас Россия «не настроена на переговоры».

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Комментарии
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Александр Ткачук
Хохлов долбать и долбать
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11 час.
АТ
Александр Ткачук
Гоголь
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11 час.
АП
Анатолий Поляков
Прибалты учат хохлов воевать! Одни дебилы учат других дебилов! Это даже представить смешно!
Ответить
11 час.

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