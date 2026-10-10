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Калужские новости

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Почти треть всех преступлений в Калужской области были совершены с помощью современных гаджетов

Почти треть всех преступлений в Калужской области были совершены с помощью современных гаджетов

За январь - сентябрь в Калужской области зафиксировали 7 тысяч 6 преступлений, что на 16% меньше аналогичного периода прошлого года.

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