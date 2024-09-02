В преддверии Дня знаний сотрудники следственного управления организовали экскурсию в планетарий для детей подшефного детского дома

В преддверии нового учебного года сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Ивановской области организовали для воспитанников подшефного детского дома "Звездный" экскурсию в планетарий школы-музея "ЛИТОС-Клио".
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