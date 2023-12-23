Эх, поторопился Григорий Лепс со своим определением того, что он считает "Позором года". Сказал это артист буквально за день до "голой вечеринки у Ивлеевой", где мало того, что пропагандировали всю эту ЛГБТ-блевотину (соответсвующие службы сейчас все эти фото из Сети уже удаляют), но это был и открытый вызов всему обществу.
Лепс заступился за Шамана. Что он назвал "Позором года"?
Комментарии
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Ирина Секрет
Ужас, что частный
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3 час.
Алексей Жданов
интересно, а там действительно беляши есть? а эчпочмаки?
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2 час.
Ольга Бродовщук
Поцелуй ручки Пугачёвой - это как разрешение на все остальные безнравственные действия "испуганных патриотов".
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2 час.
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