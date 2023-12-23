Лепс заступился за Шамана. Что он назвал "Позором года"?

Эх, поторопился Григорий Лепс со своим определением того, что он считает "Позором года". Сказал это артист буквально за день до "голой вечеринки у Ивлеевой", где мало того, что пропагандировали всю эту ЛГБТ-блевотину (соответсвующие службы сейчас все эти фото из Сети уже удаляют), но это был и открытый вызов всему обществу.