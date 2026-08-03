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ТАСС

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Офицер Поле: диверсантов ВСУ под Добропольем вычисляли по гексакоптерам

Офицер Поле: диверсантов ВСУ под Добропольем вычисляли по гексакоптерам

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Разведка "Центра" вычисляла диверсантов ВСУ под Добропольем по гексакоптерам, доставляющим провизию и боекомплект, рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Поле.

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