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С чем носить белые джинсы летом: 7 идей от модных блогеров

С чем носить белые джинсы летом: 7 идей от модных блогеров

С чем носить белые джинсы летом: 7 идей от модных блогеров Лето – время не только для коротких юбок и льняных сарафанов, но и для светлых джинсов, которые носить в любое другое время года довольно непрактично, а вот в жару – просто идеально.

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