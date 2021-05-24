С чем носить белые джинсы летом: 7 идей от модных блогеров Лето – время не только для коротких юбок и льняных сарафанов, но и для светлых джинсов, которые носить в любое другое время года довольно непрактично, а вот в жару – просто идеально.
С чем носить белые джинсы летом: 7 идей от модных блогеров Лето – время не только для коротких юбок и льняных сарафанов, но и для светлых джинсов, которые носить в любое другое время года довольно непрактично, а вот в жару – просто идеально.
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