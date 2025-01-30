Трагедия под Вашингтоном: в авиакатастрофе погибли фигуристы из США

Федерация фигурного катания США подтвердила гибель фигуристов в авиакатастрофе близ Вашингтона. Самолёт с 60 пассажирами на борту, в том числе дети русских эмигрантов, разбился после столкновения с военным вертолётом.
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