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Трагедия под Вашингтоном: в авиакатастрофе погибли фигуристы из США

Трагедия под Вашингтоном: в авиакатастрофе погибли фигуристы из США

Федерация фигурного катания США подтвердила гибель фигуристов в авиакатастрофе близ Вашингтона. Самолёт с 60 пассажирами на борту, в том числе дети русских эмигрантов, разбился после столкновения с военным вертолётом.

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