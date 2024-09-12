KEY CAPITAL: самые большие квартиры в России строят в Чечне

Дмитрий Гурин

В Чечне квартиры не в большом почете они все ближе к частным домам и желательно чтоб родные рядом жили, хотя сейчас это менее выражено чем например 20 лет назад, тогда квартиры в ЖК "Феникс", (дом на фото с часами) как то не продавались, поэтому и дарились "знаменитым" лицам в основном творческих профессий. Как по мне, Грозный уже потихоньку превращается в шебутной город а ля новые районы Москвы. Раньше мне он нравился больше, особенно центр со Сталинскими домами которые отлично и по настоящему восстановили а не закамуфлировали пластиком битые фасады Хрущевок.