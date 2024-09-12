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KEY CAPITAL: самые большие квартиры в России строят в Чечне

KEY CAPITAL: самые большие квартиры в России строят в Чечне

Самые большие квартиры в российских регионах строят в Чечне - 75 кв.м. Средняя площадь квартир в новостройках по России составляет 49 кв.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
В Чечне квартиры не в большом почете они все ближе к частным домам и желательно чтоб родные рядом жили, хотя сейчас это менее выражено чем например 20 лет назад, тогда квартиры в ЖК &quot;Феникс&quot;, (дом на фото с часами) как то не продавались, поэтому и дарились &quot;знаменитым&quot; лицам в основном творческих профессий. Как по мне, Грозный уже потихоньку превращается в шебутной город а ля новые районы Москвы. Раньше мне он нравился больше, особенно центр со Сталинскими домами которые отлично и по настоящему восстановили а не закамуфлировали пластиком битые фасады Хрущевок.
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