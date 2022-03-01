Захарова назвала циничными высказывания канцлера ФРГ на фоне поставок оружия Украине

Канцлер сообщил, что ФРГ одобрила поставки оружия Украине. При этом в тот же день он отметил, что послевоенное примирение России и Германии остается одной из самых важных глав общей истории, и нельзя допустить нового отторжения между странами.
Канцлер сообщил, что ФРГ одобрила поставки оружия Украине. При этом в тот же день он отметил, что послевоенное примирение России и Германии остается одной из самых важных глав общей истории, и нельзя допустить нового отторжения между странами.
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