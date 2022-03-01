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Захарова назвала циничными высказывания канцлера ФРГ на фоне поставок оружия Украине

Захарова назвала циничными высказывания канцлера ФРГ на фоне поставок оружия Украине

Канцлер сообщил, что ФРГ одобрила поставки оружия Украине. При этом в тот же день он отметил, что послевоенное примирение России и Германии остается одной из самых важных глав общей истории, и нельзя допустить нового отторжения между странами.

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