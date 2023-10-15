Экс-канцлер Германии Шрёдер: я не буду притворяться, что не дружил с Путиным Экс-канцлер Германии Шрёдер сказал, что не будет притворяться, что никогда не дружил с Путиным, несмотря на критику и неприязнь.
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