Избившие посетителей петрозаводского кафе молодые люди отправятся в колонию

Уголовное дело, возбужденное по статье «о хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенном группой лиц с применением насилия, рассмотрел Петрозаводский суд.
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