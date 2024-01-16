Странная риторика...

Сергей Самойлов А если бы была поддержка,БК, воевали бы до последнего патрона.И ни один не скажет,зачем убиваем друг друга?Как под копирку говорят "привезли,бросили как мясо..." А забыли,что восемь лет расстреливали мирных и ничего?Про обучение не вспоминали,хватало опыта для мирных.А как стали по соплям получать,сразу отмазки пошли.

Нина Комарова Автор, откуда такая информация, что советские политруки говорили нашим бойцам, что немцы такие же пролетарии как и советские люди? Что вы городите? И тут надо помоями облить наших воинов-политруков. Сколько их погибло, защищая Родину, не знаете? Мерзопакостные ваши слова. С первого дня войны все знали, что на нас напал враг, фашист. Хочется вам пожелать типуна на язык.