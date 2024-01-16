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Свежие комментарии

  • Анатолий Мишкин
    Если честно, то вообще не понял, а для чего это автор написал, и так плохо , и эдак не хорошо.Странная риторика...
  • pobeditel Терещенко
    В этом вы правы я и лайк вам поставил за это высказывание . Но вспомним ваш же комментарий "Evgenija Palette pobedite...Подложил "свинью"...
  • наталья иваненко
    Жахнуть бы по давосятам,нелюди не должны  существовать на планете земляБОЛЕЗНЬ X: В 2025...

Странная риторика...

Странная риторика...

Я, если честно, немного теряюсь от этой странной риторики: русские убивают русских, славяне убивают славян, православные убивают православных.

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Комментарии
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Сергей Самойлов
А если бы была поддержка,БК, воевали бы до последнего патрона.И ни один не скажет,зачем убиваем друг друга?Как под копирку говорят &quot;привезли,бросили как мясо...&quot; А забыли,что восемь лет расстреливали мирных и ничего?Про обучение не вспоминали,хватало опыта для мирных.А как стали по соплям получать,сразу отмазки пошли.
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4 час.
Нина Комарова
Автор, откуда такая информация, что советские политруки говорили нашим бойцам, что немцы такие же пролетарии как и советские люди? Что вы городите? И тут надо помоями облить наших воинов-политруков. Сколько их погибло, защищая Родину, не знаете? Мерзопакостные ваши слова.  С первого дня войны все знали, что на нас напал враг, фашист. Хочется вам пожелать типуна на язык.
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4 час.
АМ
Анатолий Мишкин
Если честно, то вообще не понял, а для чего это автор написал, и так плохо , и эдак не хорошо.
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6 мин.

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