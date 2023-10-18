Глава Киржачского района досрочно уходит в отставку ради участия в СВО

Если депутаты утвердят заявление Сергея Будкина, то срок его руководства будет равен 9 месяцам.Во вторник 17 октября несколько региональных СМИ сообщили о том, что глава администрации Киржачского района Сергей Будкин подал заявление о досрочном сложении полномочий.
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