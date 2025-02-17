Сокровища на полках: советские книги, цена которых достигает 5 миллионов рублей Юлия ЧелкановаСоветская эпоха оставила после себя множество произведений, которые сегодня вызывают интерес у коллекционеров и ценителей литературы.
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