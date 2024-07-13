Представитель МИД КНР: весь мир видит вину США в украинском кризисе и других региональных конфликтах

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин решительно выступает против распространения Вашингтоном дезинформации, касающейся якобы существующей поддержки Китаем российской оборонной промышленности, какие-либо подтверждения чему отсутствуют.
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