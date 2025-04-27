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В Брянской и Орловской областях отменили угрозу ракетного удара

В Брянской и Орловской областях объявлялась угроза ракетного удара. Губернаторы регионов Александр Богомаз и Андрей Клычков сообщили об этом в своих Telegram-каналах, призвав жителей принять меры безопасности.

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