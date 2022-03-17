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Активист привязал себя к штанге по ходу матча «Эвертон» – «Ньюкасл». Он выступает против разработки новых нефтяных месторождений

Активист привязал себя к штанге в ходе матча АПЛ между «Эвертоном» и «Ньюкаслом». В начале второго тайма на футбольное поле выбежал болельщик, который приковал себя к штанге пластиковым хомутом за шею.

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