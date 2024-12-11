Евгений Петросян рассказал, почему решился в пятый раз жениться на женщине, младше его на 44 года

Пятая жена Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова, младше своего супруга почти на пять десятков лет. Однако несмотря на возраст и прогнозы злопыхателей, женщина остаётся счастливой в браке с комиком и рада рожать ему, так сказать, на старость лет потомство.