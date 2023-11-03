Звезды, которые не носят нижнее белье

Многие знаменитости ради привлечения внимания предпочитают эпатировать публику. Дженнифер Лопес, Ирина Шейк и Любовь Успенская часто забывают надеть нижнее белье Komsomolskaya Pravda, Simona Chioccia/ZUMAPRESS.
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