Новосибирцы в шесть раз увеличили экспорт зерна в Китай. Поднебесная просит еще!

«Разворот на восток» самым благоприятным образом сказывается на экономике сибирских регионов. Теперь исчезли разговоры о «транспортном проклятии» Сибири, когда она проигрывала западным и восточным регионам страны в доступе к морским портам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии