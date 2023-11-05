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Новосибирцы в шесть раз увеличили экспорт зерна в Китай. Поднебесная просит еще!

Новосибирцы в шесть раз увеличили экспорт зерна в Китай. Поднебесная просит еще!

«Разворот на восток» самым благоприятным образом сказывается на экономике сибирских регионов. Теперь исчезли разговоры о «транспортном проклятии» Сибири, когда она проигрывала западным и восточным регионам страны в доступе к морским портам.

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