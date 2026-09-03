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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амен Томпсон договорился с «Хьюстоном» о пятилетнем продлении на 208 млн долларов

Защитник « Хьюстона » Амен Томпсон (23 года, 201 см) договорился с клубом о пятилетнем продлении контракта на 208 млн долларов, сообщает Шэмс Чарания.

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