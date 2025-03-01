Минобороны: Киев на фоне поездки Зеленского в Вашингтон атаковал станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку»

Министерство обороны России сообщает о попытке Киева атаковать компрессорную станцию на Кубани.В ночь на 28 февраля, пока Владимир Зеленский находился с визитом в Вашингтоне, ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.