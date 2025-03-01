Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Вокин
    Как всегда очередной незаменимый мастурбек.Таксист случайно ...
  • татьяна неструева
    ничего он не попутал . это наша власть попутала .  она позволяет  себя  и народ  оскорблять  .  то чито мы лохи  поня...Кедми: Россия спр...
  • Sobering
    Малофеев со своим Царьградом - как всегда с кастрюлей на голове. Ничем от хохлов не отличается своими безграмотными с...Ссора Зеленского ...

Минобороны: Киев на фоне поездки Зеленского в Вашингтон атаковал станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку»

Минобороны: Киев на фоне поездки Зеленского в Вашингтон атаковал станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку»

Министерство обороны России сообщает о попытке Киева атаковать компрессорную станцию на Кубани.В ночь на 28 февраля, пока Владимир Зеленский находился с визитом в Вашингтоне, ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх