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Леус: в Москве на День города будет прохладно и дождливо

Леус: в Москве на День города будет прохладно и дождливо

В Москве на День города температура воздуха прогреется до +17°C, ожидается дождь и низкое давление. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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