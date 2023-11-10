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Миграционная политика начинает угрожать безопасности РФ – Безпалько

Миграционная политика начинает угрожать безопасности РФ – Безпалько

Жители Украины занимают второе место по количеству полученных паспортов России в 2023. Такие данные опубликовало МВД РФ, передает корреспондент «ПолитНавгиатора».

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Комментарии
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Erl Schweizer
Безопасности страны в связи с миграционными проблемами угрожает позиция власти по принципу &quot;все само рассосется&quot;, типа они плохие, а мы хорошие. В бардаке только создаются филиалы бардака, националисты что русские, что узбекские, что казахские родные братья, они всегда будут плодить ненависть. Разогнали советский Совет Национальностей и думаете, что шибко вумные, что блатная Нарусова будет решать проблемы межнациональных отношений, а помогать ей будет пожизненная столетняя уже депутатша? А вот накось выкусь, проблемы решают болеющие за народ, а не прилипшие жопами к доходным.
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