Миграционная политика начинает угрожать безопасности РФ – Безпалько

Erl Schweizer

Безопасности страны в связи с миграционными проблемами угрожает позиция власти по принципу "все само рассосется", типа они плохие, а мы хорошие. В бардаке только создаются филиалы бардака, националисты что русские, что узбекские, что казахские родные братья, они всегда будут плодить ненависть. Разогнали советский Совет Национальностей и думаете, что шибко вумные, что блатная Нарусова будет решать проблемы межнациональных отношений, а помогать ей будет пожизненная столетняя уже депутатша? А вот накось выкусь, проблемы решают болеющие за народ, а не прилипшие жопами к доходным.