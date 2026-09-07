Во Владивостоке первоклассница получила перелом челюсти на качелях

Во Владивостоке первоклассница получила сложный перелом нижней челюсти во время катания на детских качелях.
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