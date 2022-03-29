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Неубиваемый Nokia XR20 получил Android 12

Неубиваемый Nokia XR20 получил Android 12

Компания HMD Global подготовила еще одно обновление для Android 12, на этот раз для смартфона Nokia XR20, выпущенного прошлым летом с Android 11 из коробки.

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