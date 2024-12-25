В Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Богучанскому району оказали помощь в тушении автомобиля.

21 декабря 2024 года экипаж дорожно-патрульной службы в составе младшего лейтенанта полиции Сергея Багаева и лейтенанта полиции Александра Шентелева, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию от неравнодушных граждан, что из-под капота припаркованного неподалеку на улице Парковая автомобиля идёт дым.
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