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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин забил 9-й гол в сезоне – «Вегасу» в пустые ворота. У него 18 очков в 17 матчах

Форвард «Питтсбурга» поразил пустые ворота на 59-й минуте, набрав 18-е (9+9) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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