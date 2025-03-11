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Царьград

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Дроны Б.А.Р.С "Сармат" уничтожили "Козак" ВСУ на Ореховском направлении

Дроны Б.А.Р.С "Сармат" уничтожили "Козак" ВСУ на Ореховском направлении

Отряд Б.А.Р.С "Сармат" успешно предотвратил ротацию ВСУ на Ореховском направлении, уничтожив бронированный автомобиль "Козак" с помощью дрона.

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